El NIDO Cuyaya recibirá el jueves a la Muni tu Lugar con servicios para los adultos mayores

En una nueva jornada, el programa “La Muni tu lugar” brindará atenciones y servicios gratuitos a los adultos mayores durante el día jueves 21 de agosto en las instalaciones del NIDO del barrio Cuyaya, ubicado en Vélez Sarsfield y Santa Fe. De 9 a 12 horas se ofrecerán espacios de estimulación cognitiva, entrenamiento de la memoria, asesoramiento y orientación profesional a los fines de promover una vida saludable y activa en los adultos mayores.

La iniciativa, que es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Adultos Mayores, busca fortalecer el acompañamiento, la contención y el acceso a derechos, llevando servicios municipales directamente a los barrios y generando espacios de encuentro, diálogo y cuidado integral para los adultos mayores.

Bajo el lema “Espacios que cuidan, corazones que vibran”, diferentes áreas dependientes de la secretaría municipal, confluirán en el NIDO Cuyaya para ofrecer una jornada integral consistente en asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita; disfrutar de exposición de talleres; recorrer stand informativo; participar de espacios de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria y personal idóneo brindará asesoramiento y orientación profesional; presentaciones de baile; yoga en silla y relajantes sesiones de masajes.

Esta nueva edición de “La Muni Tu Lugar” se enmarca en la política pública del intendente Raúl “Chuli” Jorge, que promueve el acercamiento del Estado municipal a los distintos barrios de la ciudad, priorizando el bienestar y la participación activa de la comunidad. Para recabar más información los interesados pueden comunicarse a los siguientes contactos 388-5853435 o 388 5053776.