Gestión. La ministra Serrano visitó la muestra matemática de la Escuela N° 443 de San Pedro

La jornada denominada “La matemática: una ventana para comprender el mundo” se realizó este miércoles.

Ante una gran concurrencia de la comunidad educativa, la ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano, destacó que “la matemática está en la vida cotidiana de cada uno” y auguró que “hoy vamos a encontrarnos con nuevos talentos que seguramente seguirán sumando logros a este futuro maravilloso”.

Por su parte, la directora de la institución, Norma Beatriz Márquez, afirmó que “la matemática es imaginar, resolver, crear en entornos digitales, con propuestas lúdicas”, e invitó a los presentes a participar de una jornada de juegos matemáticos fascinante.

Durante el encuentro, estudiantes de la institución realizaron una representación teatral en la que se mencionaron los fundamentos de la matemática a través de los descubrimientos de Sócrates, Platón, Pitágoras y Arquímedes. La puesta en escena dejó un mensaje significativo: la importancia de apoyarse en el conocimiento y la sabiduría para construir proyectos de vida.

Posteriormente, la ministra recorrió los stands con desafíos matemáticos elaborados por estudiantes de nivel inicial y primario: rompecabezas numéricos, ruleta de multiplicaciones, juegos de lógica, lotería de números, tableros de múltiplos y divisores, propuestas con dados y naipes, quiosco matemático y el rosco matemático, entre otras actividades.

Acompañaron la actividad la supervisora zonal de Nivel Primario, Mabel Guerra; el supervisor de Educación Física, Alfredo Pinto; el coordinador institucional, Sergio Siles; y la jefa administrativa de Región IV, Gilda Cortez.