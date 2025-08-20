Sadir participó del lanzamiento de la campaña anti bullying «No seas parte del daño»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, estuvo presente en la Plaza España para el inicio de la campaña “No seas parte del daño”, generada por alumnos del nivel secundario, miembros de la Comisión Estudiantil de la FNE, para concientizar, sensibilizar y prevenir el bullying.

En la oportunidad, el mandatario destacó que esta iniciativa “es un gran mensaje no solo para los chicos, sino también para todos los jujeños”.

Indicó que mantuvo una reunión con jóvenes que participarán de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, quienes se mostraron profundamente comprometidos con la construcción de un Jujuy sin bullying. “Es muy importante saber que las palabras y los mensajes, así como pueden representar una caricia también pueden dañar y eso es algo que queremos combatir”, recalcó.

Sadir advirtió que “la violencia digital está en todos los estratos” y consideró que comenzando la FNE “la idea es que todos trabajemos y seamos conscientes de lo que significa el bullying”.

En cuanto a la campaña lanzada, expresó que “tiene que ser un gran mensaje en esta fiesta a toda la juventud, a los grandes y a todo Jujuy”.

En otro orden, ponderó que el postulado “No seas parte del daño” es “una propuesta de los estudiantes” y estimó que “es muy acertado, porque los chicos serán nuestros embajadores en esta cruzada para tener un Jujuy sin bullying”.

En tanto, la titular de la Comisión Estudiantil de la FNE, Roxana Ruiz, explicó que “la campaña empezó en diálogo con los chicos miembros de la comisión en el marco de una reunión donde justamente se habló de lo que es el bullying” y agregó que “el objetivo era elaborar luego un slogan basándose en un hashtag” y finalmente, tras votación, se eligió como nombre de la campaña “No seas parte del daño”.

Ruiz recordó que la iniciativa se llevó adelante por los casos que se dieron contra candidatas y estudiantes de distintos establecimientos educativos secundarios durante el último año.

Finalmente, subrayó que “los mismos chicos están instando a sus pares a que no prosigan con estas prácticas”.