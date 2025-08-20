Sadir recibió a Mónica Cid, impulsora de la Ley Mica Ortega

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, mantuvo un encuentro con Mónica Cid, madre de Micaela Ortega y referente nacional en la lucha contra el grooming, quien impulsa acciones de concientización y prevención de este flagelo en todo el país.

Durante la reunión, Cid destacó la importancia de la Ley Nacional N° 27.590 denominada “Mica Ortega”, normativa que promueve la prevención del grooming, y subrayó la necesidad de que Jujuy adhiera formalmente a la misma.

En este sentido, señaló que “venimos a plantear la importancia de trabajar en la prevención del delito y a dejar instalada la problemática para que las instituciones locales puedan continuar abordando el tema”. “Hemos tenido una muy buena recepción en todos los organismos que visitamos”, resaltó.

Su agenda en Jujuy incluyó encuentros con la Suprema Corte de Justicia, el Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, concejales, el Consejo de la Mujer y el Colegio de Abogados, entre otros espacios.

Finalmente, Cid ponderó el compromiso de Sadir, destacando que “nos vamos muy conformes y con la esperanza de que Jujuy adhiera a la Ley Mica Ortega”.