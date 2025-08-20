Sadir recibió a mujeres gauchas en Casa de Gobierno

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recibió en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a representantes de la Asociación Gaucha Jujeña “Éxodo Jujeño”, con motivo de la organización del Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas, que se llevará a cabo el jueves 21 de agosto en el Cabildo de Jujuy.

Por su parte, la vicepresidenta de la institución, Sara Rueda, destacó que el encuentro contará con una jornada extensa de disertaciones, muestras artísticas y culturales, además de relatos vivos de mujeres gauchas, con el objetivo de “revalorizar y reconocer el papel de la mujer en la historia, su rol fundamental en la gesta gaucha y su vigencia actual en las instituciones como actoras sociales”.

La agenda de actividades dará inicio a las 8:30 horas con el izamiento de la Bandera Nacional en Casa de Gobierno y una ofrenda floral en el Salón de la Bandera, en homenaje a las mujeres caídas por la Patria.

Posteriormente, las actividades se trasladarán al Cabildo, donde se desarrollarán disertaciones a cargo de destacadas especialistas, entre ellas la profesora Irene Ballatore, quien abordará la historia de la mujer gaucha en Argentina; la profesora Anahí Gareca, con una exposición sobre las mujeres mártires de la independencia; y Elsa Tapia, quien presentará “El canto de la copla y la mujer”.

Rueda subrayó que la jornada es abierta, libre y gratuita para todo el público, y se extenderá hasta las 19 horas con muestras artísticas y stands de artesanos. “Este primer encuentro será un espacio muy importante para compartir, reflexionar y visibilizar la problemática y las necesidades de las mujeres gauchas”, concluyó.