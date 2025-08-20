San Salvador de Jujuy conmemoró un nuevo aniversario de su primera fundación

Con un emotivo acto en la Plaza Hipólito Yrigoyen, el barrio Ciudad de Nieva fue sede de la conmemoración oficial por un nuevo aniversario de la primera fundación de San Salvador de Jujuy, ocurrida el 20 de agosto de 1561. Autoridades municipales, instituciones educativas y vecinos participaron del evento que destacó el sentido de pertenencia y el valor histórico del lugar.

El acto fue organizado en conjunto entre el municipio capitalino y el Centro Vecinal de Ciudad de Nieva, y tuvo como escenario el imponente monumento que recuerda el acto fundacional de la ciudad. Este espacio artístico fue especialmente elogiado por la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, quien señaló, “estamos aquí acompañando al Centro Vecinal de Ciudad de Nieva, hay muchísimas escuelas, eso es bueno, y estamos frente a un monumento que, la verdad, es una verdadera obra de arte. Entre los diseñadores está el arquitecto Hoffman, la verdad que es una obra impresionante, y es bueno reconocer que en esta obra se expresa la primera Fundación de Jujuy en el año 1563”.

La funcionaria también destacó la importancia de la cercanía entre el Estado municipal y las organizaciones barriales, “es importante el acompañamiento del vecino, y el acercamiento de los centros vecinales a sus vecinos, y a través de ellos nosotros desde el municipio que venimos, acompañamos, y estamos atentos a poder coordinar, vincularlos con las áreas correspondientes, cuando es necesario para coordinar acciones aquí en el territorio”.

Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal de Ciudad de Nieva, Claudia Galante, expresó con emoción su reconocimiento hacia la comunidad del barrio, “los verdaderos protagonistas del barrio están acá, los niños que juegan en la plaza, que disfrutan de este barrio hermoso que tenemos, de esta plaza, de todos los espacios verdes que son preciosos, que cuidan los vecinos que transitan las calles, que tienen sus casas, que consumen en el barrio, las autoridades que tienen muchas herramientas para hacer de este lugar algo mucho más bonito de lo que es todavía, y las fuerzas de seguridad que andan cuidándonos”.

Asimismo, Galante agradeció la participación de las escuelas y el compromiso de las docentes en la formación de los más pequeños, “muchas gracias a todos, a las seños que hacen una gran tarea educando a nuestros niños de forma maravillosa. Este es un barrio que cada vez más chicos vienen a las escuelas y a jugar, a disfrutar, porque es un lugar que se sienten seguros, se sienten contenidos. Los padres pueden disfrutar de una hermosa variedad gastronómica. Entonces es un barrio realmente muy lindo. Nosotros desde la comisión tratamos de hacer lo mejor posible. Es una tarea un poco en solitario porque sí recibimos quejas, pero no mucha ayuda, así que le pedimos al vecino comprometerse también a colaborar con el barrio, ayudemos entre todos a hacer que Ciudad de Nieva sea un barrio cada vez más lindo”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/KuhFaIWYX0M