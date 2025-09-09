Articulación. Positiva Mesa de trabajo con instituciones que abordan la Discapacidad

El espacio permitió intercambiar experiencias, identificar problemáticas recurrentes y articular estrategias conjuntas para mejorar la respuesta. Además, se reforzó la importancia de la corresponsabilidad entre el Estado y las organizaciones para garantizar pleno ejercicio de derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, concretó una Mesa de Trabajo en San Salvador de Jujuy, destinada a instituciones y organizaciones que diariamente trabajan en la temática de la discapacidad.

La actividad se desarrolló en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial, y contó con la presencia de representantes de organismos provinciales, municipales y de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la jornada se brindó asesoramiento sobre auditorías de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y se realizó orientación integral sobre discapacidad, con especial énfasis en la restitución de derechos y en la optimización de recursos para la atención de las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, señaló que “esta Mesa Interinstitucional la hacemos desde el año pasado. Estamos trabajando con las instituciones tanto para escuchar lo que nos dicen y pensar en diseños de nuevas políticas públicas, como para buscar soluciones y también informar sobre las temáticas que van surgiendo. En el encuentro de hoy estamos asesorando y hablando sobre todo lo que tiene que ver con la auditoría de la Nación respecto a las pensiones no contributivas por invalidez laboral”.

También estuvo presente la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, junto al equipo técnico. Las funcionarias destacaron que “estas instancias son fundamentales para acompañar a las instituciones y darles herramientas claras frente a los procesos de auditoría y la gestión de trámites que se hace a nivel nacional, a fin de que las personas con discapacidad no vean vulnerados sus derechos”.

Estuvieron presentes la Fundación Eco de Luz; Área de Inclusión y Discapacidad del Municipio de El Carmen; Caminemos Juntos; Desarrollo de San Pedro de Jujuy; Área de Discapacidad y CDJA Municipalidad de Aguas Calientes; CE SA FAM Castañeda; ; Fundación Hidrocefalia Amar la Vida; Asociación Anidando Sueños; CAPS Cerro Las Rosas; Asociación de Sordos Abriendo Caminos; Centro de Día Oscar López (Palpalá); Municipalidad de Palpalá; Estudiantes de Ciencias Políticas; Asociación Innovar LGSM; Asociación Jujeña de Sordos; MUDEBA; Municipalidad de El Aguilar; Fundación Son-Risas; Fundación Aquí Estoy.