Cambios en el tránsito por avances en la repavimentación de Av. Hipólito Yrigoyen

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que, debido al avance de las obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, a partir del miércoles 10 de septiembre, se restablecerá el sentido de circulación habitual en dos importantes arterias de la ciudad.

Las modificaciones son las siguientes:

  • Puente Argañaraz: retoma su sentido de circulación original, desde avenida 19 de Abril hacia Hipólito Yrigoyen.
  • Calle Marconi: vuelve a su sentido habitual, desde Hipólito Yrigoyen hacia José de la Iglesia.

Desde el municipio solicitan a la ciudadanía prestar especial atención a la señalización y al personal apostado en la zona, a fin de garantizar una circulación segura y ordenada durante este periodo de transición.

Estas medidas forman parte del plan de mejora de la infraestructura vial que lleva adelante el municipio, con el objetivo de optimizar el tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

