Desarrollo Integral. Continúa el impulso al emprendedurismo jujeño

A través de talleres en toda la provincia se suman herramientas en Plan de Negocios, Líneas de Financiamiento y asesoramiento para acceder a líneas de créditos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, ofreció una serie de talleres para fortalecer el emprendedurismo en varias localidades.

La Dirección de Fortalecimiento Económico dictó talleres sobre Plan de Negocios y Líneas de Financiamiento, y brindó asesoramiento para completar los formularios necesarios para acceder a créditos.

Por su parte, la Coordinación de Economía Comunitaria ofreció talleres de Esencias Aromáticas, así como capacitaciones en motivación y oratoria.

Las localidades visitadas fueron El Carmen, Caimancito, Palpalá, Puesto Viejo, Huacalera, Palma Sola y San Salvador.

Todas estas iniciativas, impulsadas por ambas áreas, tienen como objetivo potenciar el talento local, fomentar la creación de nuevos micrempendimientos y abrir oportunidades para seguir fortaleciendo la economía de Jujuy.