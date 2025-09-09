Energía y la Liga Jujeña de Fútbol, por la eficiencia energética y más fortalecimiento de clubes

El secretario de Energía, Mario Pizarro, rubricó con autoridades de la Liga Jujeña de Fútbol el convenio que llevará eficiencia energética a todos los clubes.

El Gobierno de Jujuy, mediante la Secretaría de Energía, estableció un convenio de colaboración con la Liga Jujeña de Fútbol por el cual se fortalecerá a los clubes de fútbol con medidas y equipamiento tendientes a la eficiencia energética, en pos de sumar a la sostenibilidad de las instituciones con el uso óptimo de la energía y el agua.

Mario Pizarro, secretario de Energía, enmarcó el acuerdo en el trayecto por la eficiencia energética que ya tiene Jujuy en torno a eficiencia energética en instituciones: “ hace muchísimo tiempo nosotros venimos trabajando con eficiencia energética; lo hicimos con las escuelas, con los colegios, en diferentes instituciones públicas, en el alumbrado público, y hoy firmamos un convenio de colaboración con la Liga Jujeña de Fútbol, precisamente para aportar a recuperar estos establecimientos tan importantes para la vida de los barrios”.

“Muchas veces, la infraestructura de algunos servicios lleva tiempo sin poder ser actualizada, y hay algunas cuestiones que hacen a que a la hora de tener que pagar una tarifa se hace bastante complicado, muy costoso”, explicó, y continuó: “ante esto, el Estado está presente para acompañarlos con gestores energéticos que hacen un diagnóstico; una vez que está el diagnóstico, los ayudamos para el cambio de la instalación eléctrica interna, nuevos tableros y tecnología LED, como así también vemos el tema de pérdidas de agua, que es tan importante cuidar”.

“Hoy muchas instituciones atraviesan situaciones dificultosas, complejas, pero, repito, hay una decisión de un Gobierno provincial que quiere ayudar, porque la verdad que la tarea que realizan los distintos clubes deportivos, los clubes barriales, es vital, con la contención que les realizan a nuestras niñas y niños en toda la provincia, con todo lo que contribuyen al tejido social”, valoró Pizarro.

Daniel Fin, presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, describió sobre el convenio celebrado que “la importancia para los clubes es trascendental, más para esta Liga, por la inmediatez que tenemos los clubes con la sociedad civil y con un gran espectro de la población de Jujuy, y allí es importante poder concientizar de acuerdo a la eficiencia energética, diagnosticar las diferentes realidades de cada uno de los clubes respecto al tema de la energía, el uso de la misma, y también el valor, de lo que se va tomando cada vez más conciencia”. “Canalizarlo a través de este tipo de visitas, de este tipo de convenios, y recibirlo de Mario Pizarro, del secretario de Energía, para nosotros es un gran avance, es una gran alegría”, compartió también.

El presidente de la Liga señaló, asimismo, que “un chico en un club es un chico menos en la calle, generando expectativas y proyectos de vida; entonces, la presencia del Estado es trascendental, lograr estos puentes, porque el acompañamiento del Estado es vital para el cumplimiento de nuestro objetivo, y también el objetivo de la sociedad en general».