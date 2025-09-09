FNE25. El Gobernador Sadir recibió a las candidatas de San Pedro

En el marco de la 74° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Gobernador Carlos Sadir saludo a las 22 candidatas a representantes del Departamento San Pedro.

El encuentro fue en el Salón de la Bandera, donde el gobernador Carlos Sadir les dio la bienvenida a las jóvenes, alentándolas a disfrutar de la fiesta que es de y para los estudiantes, y las invitó a sumarse a la campaña “No seas parte del daño”, que busca generar conciencia y promover la convivencia respetuosa durante esta celebración.

La agenda contempló también la participación en el Taller “Embajadoras de mis Derechos”, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano que impulsa la reflexión sobre el respeto, la inclusión y la prevención de problemáticas como el grooming y el bullying. Allí, las estudiantes compartieron experiencias y reafirmaron su compromiso de ser voceras en sus comunidades educativas.

Posteriormente, recorrieron el centro histórico de la capital, visitando el Cabildo y distintos espacios culturales, como parte de un intercambio que fortaleció su vínculo con el patrimonio histórico y turístico de Jujuy.

Además, compartieron un almuerzo en la Casa del Niño, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se vivió un clima de integración y alegría junto a niños y niñas que asisten a ese dispositivo de cuidado.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Dr. Sergio Vidaurre, destacó la importancia del encuentro. También acompañaron la jornada Darío D’Antuene, director provincial de Juventud, y Betiana Rubelt, directora de Juventud de la Municipalidad de San Pedro, quienes remarcaron la articulación institucional para fortalecer la participación juvenil.