Gestión. Afiliada del ISJ accedió a cirugía inédita en la provincia

La intervención de alta complejidad realizada por primera vez en Jujuy, permitió la implantación de un neuroestimulador medular clave en tratamiento del dolor.
La intervención quirúrgica se realizó a la afiliada Fabiana Arispe, en respuesta a la situación de dolor crónico y complicaciones severas en la calidad de vida. “La obra social atendió mi situación para cambiarme la vida; llevaba más de 10 años sin caminar”, afirmó
Además, enfatizó que las gestiones del ISJ permitieron “abreviar plazos y tiempos de espera” y resaltó que “en menos de una semana se concretaron los trámites para la cirugía”.
“En poco tiempo podré recuperar mi vida y seguir adelante con normalidad”, puntualizó.
El equipo médico que tuvo a cargo la operación, contó con el neurocirujano Juan Zaloff Dakoff, proveniente de Buenos Aires, y su equipo, sumado a un calificado plantel de profesionales locales coordinado por el doctor Esteban Lamas.
