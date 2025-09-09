La Comisión de Educación analizó proyectos vinculados a la actualización normativa y curricular

En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy, se realizó una nueva reunión en la Comisión de Educación, presidida por la diputada María Teresa Ferrín. Allí, legisladores abordaron proyectos remitidos al Ministerio de Educación y debatieron la necesidad de avanzar en leyes específicas y en la actualización de los diseños curriculares.

Entre los principales temas tratados, se destacó la evaluación de propuestas vinculadas a la enseñanza contra el maltrato infantil y la promoción de entornos saludables, contenidos que, tal como lo informó la cartera educativa, ya se encuentran incorporados en los diseños curriculares de los distintos niveles para ser enseñados de manera transversal.

Además, la comisión puso en consideración la necesidad de avanzar en una ley de educación privada, a partir de un informe favorable del Ministerio. Al respecto, se remarcó la importancia de convocar a todos los actores del sector para elaborar una norma consensuada que regule la actividad en la provincia.

Otro de los puntos centrales fue la propuesta de contar con una ley de educación técnica, que permita dar respuesta a problemáticas actuales en la cobertura de cargos directivos y vicedirectores, adecuando la normativa nacional a la realidad local.

Por otra parte, se hizo referencia al futuro debate sobre la actualización del Estatuto Docente, vigente desde la década del 60, en el marco del trabajo conjunto que se viene realizando con gremios y vocales de junta para actualizar las grillas y mejorar las condiciones laborales de los docentes.

Finalmente, se abordó la necesidad de actualizar los diseños curriculares, vencidos a fines del año pasado, para adecuarlos a los nuevos tiempos y a las demandas actuales, incorporando contenidos como inteligencia artificial, educación financiera y la vinculación con las actividades productivas de la provincia, de manera que la oferta académica tenga salida laboral concreta para los egresados.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión, diputada María Teresa Ferrín, señaló:

Cuando se presenta un proyecto de ley en esta comisión, inmediatamente lo enviamos al Ministerio de Educación para conocer su opinión. Muchos de los temas ya están contemplados en los diseños curriculares, pero también recibimos informes positivos que nos marcan la necesidad de avanzar en leyes específicas, como la de educación privada y la de educación técnica. Además, será fundamental actualizar los diseños curriculares y debatir el Estatuto Docente, siempre buscando consensos para fortalecer nuestro sistema educativo.