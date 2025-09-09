Nueva jornada de “Muni Activa” en las 281 Viviendas de Alto Comedero

Este jueves, a partir de las 17.30, la Plaza ubicada junto a la Escuela “República Francesa”, en el barrio 281 Viviendas de Alto Comedero, será el escenario de una nueva jornada del programa “Muni Activa”, impulsado por la Coordinación de Hábitos Saludables de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El encuentro, libre y gratuito, está destinado a los vecinos del sector, quienes podrán participar de propuestas recreativas y saludables como newcom, gimnasia rítmica, baile, entrenamiento funcional y otras actividades diseñadas para promover una vida activa y mejorar el bienestar de los adultos mayores, al tiempo que se integra a toda la familia.

Al respecto, Sergio Armata, coordinador de Hábitos Saludables dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, invitó a los residentes del barrio a sumarse a esta iniciativa, “vamos a encontrarnos en la plaza, para compartir con la gente actividades de newcom, gimnasia, baile, entrenamiento funcional y propuestas recreativas para los niños. Seguimos trabajando con este programa para fomentar la actividad física y mejorar la salud de nuestra comunidad”.