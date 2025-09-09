Perspectiva de género. Finalizó la capacitación sobre Ley Micaela en San Antonio

Más de 35 agentes recibieron sus certificados contando con herramientas para prevenir la violencia de género.

Se llevó a cabo la jornada de cierre, organizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, como parte de las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género.

Capacitación en Ley Micaela

Más de 35 personas, entre ellas agentes munipales, de seguridad, educación y salud, culminaron la capacitación que tiene como objetivo principal brindar herramientas para prevenir, sensibilizar y erradicar las violencias por motivos de género en cada uno de los ámbitos de actuación.

Durante el encuentro, se destacó el compromiso y la responsabilidad asumida por los participantes, entendiendo que su rol es fundamental para transformar sus espacios de trabajo en lugares más justos e igualitarios. La Ley N° 27.499 “Micaela” constituye una política pública de alcance nacional que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; representando un avance trascendental hacia la construcción de una sociedad libre de violencias.

Encabezó el acto de entrega de certificados la titular del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro; la coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y Diversidades, Victoria Zerpa; y el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.

En representación del municipio de San Antonio estuvo presente Yanina Correa, Responsable del Área Género junto a otros funcionarios locales.