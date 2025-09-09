Noticias de Jujuy

Políticas socioeducativas. Jujuy participará en las Olimpiadas Agropecuarias 2025

Jujuy
Jujuy participará en las Olimpiadas Agropecuarias 2025

La instancia nacional tendrá representación de la provincia con los estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13 de Valle Grande.

El Ministerio de Educación de Jujuy celebra que la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13 de Valle Grande con el equipo conformado por Paulino Mamaní, Eloy Lueres, Enzo Cruz y Francisco Lueres, y el docente asesor Elber Ríos participarán en las Olimpiadas Agropecuarias 2025 en la localidad de Oncativo, Córdoba, del 3 al 7 de noviembre próximos.

Allí desarrollarán talleres técnicos, abordarán la resolución de problemáticas reales del campo, presentarán sus propuestas de mejora y tendrán instancias de intercambio. Además, la agenda contempla visitas a productores rurales, recorridos por la localidad y espacios culturales como el tradicional fogón estudiantil. El encuentro culminará con la entrega de premios y medallas, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de los equipos.

La presencia de la delegación jujeña refleja el compromiso y la calidad educativa de las instituciones agropecuarias de la provincia, que forman a jóvenes con sólidos conocimientos técnicos y una profunda vinculación con el desarrollo productivo local.

