Políticas socioeducativas. Jujuy participará en las Olimpiadas Agropecuarias 2025

La instancia nacional tendrá representación de la provincia con los estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13 de Valle Grande.

El Ministerio de Educación de Jujuy celebra que la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13 de Valle Grande con el equipo conformado por Paulino Mamaní, Eloy Lueres, Enzo Cruz y Francisco Lueres, y el docente asesor Elber Ríos participarán en las Olimpiadas Agropecuarias 2025 en la localidad de Oncativo, Córdoba, del 3 al 7 de noviembre próximos.

Allí desarrollarán talleres técnicos, abordarán la resolución de problemáticas reales del campo, presentarán sus propuestas de mejora y tendrán instancias de intercambio. Además, la agenda contempla visitas a productores rurales, recorridos por la localidad y espacios culturales como el tradicional fogón estudiantil. El encuentro culminará con la entrega de premios y medallas, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de los equipos.

La presencia de la delegación jujeña refleja el compromiso y la calidad educativa de las instituciones agropecuarias de la provincia, que forman a jóvenes con sólidos conocimientos técnicos y una profunda vinculación con el desarrollo productivo local.