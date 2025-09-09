Noticias de Jujuy

Taller de Cine en Super 8: Exploración del formato análogico

El taller está orientado a personas con formación previa en cine o estudiantes avanzados en situación de tesis.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy a través de la Dirección del Archivo Fotográfico y Audiovisual, anuncia el lanzamiento del Taller de Cine en Super 8, una propuesta destinada a estudiantes avanzados de cine y realizadores con formación previa en artes audiovisuales.

Con el objetivo de revalorizar el lenguaje cinematográfico analógico y sus posibilidades expresivas a través de un enfoque teórico-práctico, el taller será dictado por especialistas de reconocida trayectoria.

La modalidad será mixta (online y presencial), lo que permitirá una formación integral en torno a la técnica, la estética y la práctica del cine en formato Súper 8.

El programa está organizado en clases que abordarán desde la historia y fundamentos técnicos del formato hasta ejercicios prácticos de rodaje. En la práctica, los participantes trabajarán en ejercicios de montaje en cámara con película reversible en blanco y negro —para su posterior proyección— y en rodajes en exteriores con película color y prácticas de exposición.

El taller estará dictado por Fermín Rivera, realizador, montajista y docente, especialista en formatos analógicos de cine; y Emiliano Penelas, investigador, realizador y curador especializado en cine documental y experimental argentino.

