Trabajo en territorio. Reconocimiento a mujeres protagonistas en Palpalá

Con apoyo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, se destacó la labor comunitaria y cultural de distintas referentes.

En la ciudad de Palpalá se llevó a cabo el reconocimiento a Mujeres Protagonistas, donde se destacó la labor comunitaria y cultural, actividad que fue organizada por instituciones locales como la Fundación Padre Pío, Fundación Águilas Doradas, Centro Vecinal Florida y Centro Vecinal 18 de Noviembre.

Durante la jornada se distinguió a mujeres que se destacan en distintos ámbitos de la vida comunitaria, cultural, artística, política, emprendedora y social, por el aporte que realizan en sus territorios y por impulsar acciones que promueven la igualdad.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó el evento, difundiendo los servicios provinciales disponibles para la prevención y el abordaje integral de las violencias por motivos de género. En ese marco, se informó a la comunidad sobre las distintas vías de asistencia, entre ellas:

Entre las acciones de prevención de la violencia por motivos de género se encuentran las capacitaciones y espacios de reflexión, que promueven la igualdad de género y el respeto a las diversidades en articulación con instituciones y organizaciones sociales.

Estos encuentros fortalecen el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta entre las instituciones y la comunidad, por una provincia más justa, igualitaria y libre de violencia por motivos de género.

De la jornada participó la Secretaría de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, a cargo de Victoria Luna Murillo.