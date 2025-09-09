Noticias de Jujuy

Trabajo en territorio. Reconocimiento a mujeres protagonistas en Palpalá

Jujuy
Reconocimiento a mujeres protagonistas en Palpalá

Con apoyo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, se destacó la labor comunitaria y cultural de distintas referentes.

En la ciudad de Palpalá se llevó a cabo el reconocimiento a Mujeres Protagonistas, donde se destacó la labor comunitaria y cultural, actividad que fue organizada por instituciones locales como la Fundación Padre Pío, Fundación Águilas Doradas, Centro Vecinal Florida y Centro Vecinal 18 de Noviembre.

Durante la jornada se distinguió a mujeres que se destacan en distintos ámbitos de la vida comunitaria, cultural, artística, política, emprendedora y social, por el aporte que realizan en sus territorios y por impulsar acciones que promueven la igualdad.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó el evento, difundiendo los servicios provinciales disponibles para la prevención y el abordaje integral de las violencias por motivos de género. En ese marco, se informó a la comunidad sobre las distintas vías de asistencia, entre ellas:

Entre las acciones de prevención de la violencia por motivos de género se encuentran las capacitaciones y espacios de reflexión, que promueven la igualdad de género y el respeto a las diversidades en articulación con instituciones y organizaciones sociales.

Estos encuentros fortalecen el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta entre las instituciones y la comunidad, por una provincia más justa, igualitaria y libre de violencia por motivos de género.

De la jornada participó la Secretaría de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, a cargo de Victoria Luna Murillo.

También podría interesarte
Jujuy

Perspectiva de género. Finalizó la capacitación sobre Ley Micaela en San Antonio

Jujuy

Gestión. Sadir entregó tanques atmosféricos para tres municipios

Jujuy

Políticas socioeducativas. Jujuy participará en las Olimpiadas Agropecuarias 2025

Jujuy

Taller de Cine en Super 8: Exploración del formato análogico

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.