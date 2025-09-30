Este miércoles, segunda jornada de competencia

Luego de una jornada positiva la delegación jujeña que se encuentra compitiendo en la final nacional de los Juegos Evita en Mar del Plata ponen segunda este miércoles. Otra vez se espera un día cargado de actividades.

Desde muy temprano, a partir de las 8, en la pista del Emder, se realizará la segunda jornada de atletismo convencional sub 15 en ambos sexos, hasta el mediodía, ya que luego, a partir de las 12.30 la cita en el mismo escenario será para el atletismo adaptado sub 18 mixto, tanto con pruebas de pista como campo.

A las 8 el bádminton en categoría sub 16, ambos sexos, tanto singles como dobles, será en “Complejo Nautilus Ciromar”.

Este miércoles seguirá la actividad el canotaje, a partir de las 9, categoría sub 16 femenino y masculino, se realizará la segunda jornada de slalom en Punta Mogotes el jueves la prueba de velocidad recordando que hoy compitieron en la primera jornada.

En el mismo sector, sobre la avenida Martínez de Hoz, se vivió la contrarreloj en ciclismo, mientras que este miércoles se corre la competencia de vueltas puntuables en sub 16 ambos sexos a partir de las 9, mientras que a las 11 la modalidad de pelotón.

En fútsal femenino, este miércoles a partir de las 10 juega en femenino sub 16 Jujuy frente a Entre Ríos, habrá básquet adaptado también de 3×3 y el debut de los representantes de la provincia.

La gimnasia artística entra en acción, en el estadio de Quilmes de Mar del Plata, comienzan a competir en sub 13 nivel 1 hasta el mediodía que culmina con la premiación, a las 12 será el turno del nivel 2 hasta las 17 para despues dar paso al sub 15 masculino, recordando que este martes tuvieron reconocimiento de aparatos las representantes de Atlético Gorriti, Atlético Ledesma y Sociedad Gimnástica de Perico.

En beach handball juegan en sub 16 femenino, en Playa Popular Jujuy juega con San Luis, mie tras que ayer tuvo los dos partidos en masculino con derrota.

En hockey femenino sub 16, perdió en el debut ante Río Negro 1 a 0 y hoy tendrán el segundo partido de la zona de grupo frente a Córdoba a partir de las 9.30.

En tenis de mesa, habrá ronda en sub 14 femenino y masculino desde las 10.

En los deportes de contacto, el judo sumará este miércoles la segunda jornada de judo, lucha, karate, todo se concentra en el Cef 1.

También se viene el turno de natación, por la mañana a partir de las 8 para adaptado, los jujeños van a competir en las distintas modalidades y con muchas chances de pelear un lugar en el podio, mientras que por la tarde será el momento para los convencionales.

Otras disciplinas que este miércoles entran en acción son el skate a partir de las 10, el tiro deportivo en el Poli Centenario.

Hoy avanzan con el Esports, hasta el momento Jujuy quedó en el tercer lugar luego de lo que fue la primera jornada de competencia con buenos resultados de Bruno Puca – FC 25, que se impuso ante Salta 14 a 1 y San Juan 10 a 1. Por su parte Román Calpanchay, Brawl Stars, también tuvo muy buenos resultados, por lo que después de 16 partidos quedó en el top 3.