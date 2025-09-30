Más Obras. Susques Inaugura un Histórico Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales

Se ha dado por inaugurado el Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales en la localidad de Susques, una obra fundamental que garantiza el saneamiento integral y mejora la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto fue ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) y la empresa Agua Potable y Saneamiento de Jujuy.

Encabezaron el acto de inauguración el ministro de Infraestructura, Tierra, Vivienda y Servicios Públicos, Ing. Carlos Stanic, y el Presidente de Agua Potable. Estuvieron presentes: el Comisionado de Susques, Eladio Vásquez; la Diputada Provincial Malena Amerise; el Diputado Provincial Diego Orlando Cruz; el Director de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ing. Luis Bono; y la comuna de Susques, entre otros.

Este sistema de saneamiento incluye la recolección, el transporte, el bombeo y el tratamiento final de los residuos cloacales.

Durante el acto de inauguración, el Ingeniero Juan Carlos García, presidente de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy, destacó la relevancia de la obra:

“Hoy estamos por inaugurar el servicio fundamental de saneamiento cloacal de toda la localidad de Susques»»El agua en todas sus formas, que también incluye el saneamiento del agua consumida, es la primera política de Estado de nuestro gobernador Carlos Sadir y de nuestro ministro Ingeniero Carlos Stanic.”

García resaltó que la obra no solo cuida el suelo, sino que también garantiza la sanidad del lugar a través de la nueva planta de tratamiento. Asimismo, mencionó el “esfuerzo” del Gobierno de Jujuy para superar las “muchas dificultades” constructivas hasta llegar al punto de habilitar las instalaciones.

Compromiso y Desafío Superado

El Ministro Carlos Stanic felicitó a la empresa Agua Potable por su desempeño, subrayando el desafío técnico y económico que implicó el proyecto:

“Le dimos la responsabilidad a Agua Potable, estábamos absolutamente seguros de que iban a hacer las cosas bien»»Tomaron el desafío, hubo un montón de problemas, pero bueno, aquí está terminada.”

El Ministro finalizó haciendo un llamado a la responsabilidad comunitaria, pidiendo a los vecinos que realicen la conexión a la red cloacal “como corresponde, con cámara séptica”, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la permanencia del servicio.

Componentes Clave del Sistema

El sistema integral de saneamiento cuenta con tres elementos principales:

Red Cloacal (Plan Hábitat):

Consta de 6100 metros de cañería de PVC.

Instalación de 84 bocas de registro.

Se completaron 400 conexiones domiciliarias hasta la línea municipal.

La Estación de Bombeo recibe los líquidos de toda la red para derivarlos a la planta. Representa una “inversión enorme” para garantizar el transporte de los efluentes.

Por otro lado la Planta Depuradora (Sistema de Lagunaje) es un sistema de tratamiento biológico controlado con un horizonte de diseño de 20 años.

Está conformada por lagunas anaeróbicas y facultativas donde confluye el sistema de bombeo. Su función es reducir la carga contaminante hasta valores normalizados para su reincorporación al ciclo natural.

El comisionado de Susques, Eladio Vásquez, expresó la alegría de la comunidad por la concreción del proyecto: “Es una obra que estábamos esperando todos los susqueños.”

La habilitación permanente de este servicio se hará efectiva una vez que los vecinos completen su conexión cloacal, lo que marcará un hito en la provisión de una mejor calidad de vida para toda la gente de Susques.