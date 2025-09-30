Noticias de Jujuy

Prestaciones. Afiliados del ISJ de Quebrada y Puna tendrán descuentos en pasajes al interior

Afiliados del ISJ de Quebrada y Puna tendrán descuentos en pasajes al interior

El beneficio se enmarca en un convenio de la obra social y la Empresa Evelia S.A.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), rubricó un convenio con la Empresa Evelia S.A., a través del cual se ofrecerán beneficios en la adquisición de pasajes a personas afiliadas.

El acuerdo prevé un descuento del 17% desde la ciudad de San Salvador de Jujuy hacia la localidad de Humahuaca y un 20% de descuento en la compra desde la capital jujeña hasta la ciudad de La Quiaca y viceversa, con pago en efectivo o tarjeta de débito.

El acuerdo con dicha empresa de transporte mediante Resolución N° 853- ISJ-D-2025 dispone otorgar dichos beneficios de descuentos en la compra de pasajes para los afiliados de la obra social provincial, que deberán presentar una copia del DNI y la credencial física o digital en ventanillas de la empresa al momento de adquirir el pasaje, lo cual rige por un periodo de 6 meses a partir de la rúbrica del mismo.

Al respecto, el Vocal I del ISJ, Diego Eduardo Chacón, valoró el convenio y destacó el caso de afiliados activos y pasivos que deban realizarse estudios médicos y/o consultas a especialistas y que contarán con esta posibilidad.

Ante cualquier consulta, se solicita llamar al 0810 777 72583 o contactarse vía redes sociales del ISJ.

