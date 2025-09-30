Prestaciones. El ISJ habilita sistema para la renovación electrónica de afiliados

La modalidad estará a disposición desde este 1 de octubre.
El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través de la División Afiliaciones informa a la ciudadanía que a partir de este miércoles 1 de octubre se pondrá en vigencia el sistema de la renovación electrónica de afiliados y afiliadas.
Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo: esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según articulo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).
Para el trámite de debe enviar correo a Afiliaciones: [email protected], adjuntando los siguientes requisitos:
La nueva modalidad permitirá agilizar los plazos de gestiones desde un dispositivo móvil o computadora.
