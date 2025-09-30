Noticias de Jujuy

Prestaciones. El ISJ habilita sistema para la renovación electrónica de afiliados

Jujuy
El ISJ habilita sistema para la renovación electrónica de afiliados

La modalidad estará a disposición desde este 1 de octubre.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) a través de la División Afiliaciones informa a la ciudadanía que a partir de este miércoles 1 de octubre se pondrá en vigencia el sistema de la renovación electrónica de afiliados y afiliadas.

Esta nueva modalidad se aplicará en una primera etapa a la renovación de estudiantes a cargo (de acuerdo a la Ley 4282 y su modificatoria) y renovación de familiar a cargo: esposa/o- conviviente sin pago de aportes (según articulo 41 inc. A y B de la normativa antes mencionada).

Para el trámite de debe enviar correo a Afiliaciones: [email protected], adjuntando los siguientes requisitos:

La nueva modalidad permitirá agilizar los plazos de gestiones desde un dispositivo móvil o computadora.

También podría interesarte
Jujuy

Discapacidad. Exitosa jornada de Inclusión Jujuy: Con vos, con la Gente

Jujuy

Proyecto GIRSU. Proyecto de Transición Justa: entrega de equipamiento y firma de…

Jujuy

El intendente Jorge alista la habilitación del quinto Multiespacio en el barrio…

Jujuy

Alumnos de la Asociación Todos Juntos finalizaron sus prácticas formativas en el…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.