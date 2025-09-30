PROYECTO GIRSU. Avanza la construcción de la Planta de Transferencia de Residuos en Caimancito

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, junto al intendente Daniel Gurrieri, recorrió el avance de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Caimancito. La obra, que presenta un 40 % de ejecución, se enmarca en el Proyecto GIRSU y demandará una inversión de 5 millones de dólares.

En el marco de las políticas ambientales estratégicas que lleva adelante la provincia, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, recorrió en Caimancito la obra de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, acompañada por el intendente Daniel Gurrieri y la arquitecta Susana Amador, coordinadora de la Unidad de Implementación del Proyecto GIRSU. La infraestructura constituye la octava estación del sistema y se enmarca en una inversión de 5 millones de dólares destinada a fortalecer la gestión integral de los residuos.

Durante la visita, la titular de la cartera ambiental precisó: “estimamos inaugurar en marzo del próximo año. Esta planta de transferencia es parte del proyecto GIRSU, que nos permitirá mejorar la gestión de residuos en la región y avanzar en el cierre de los basurales que generan severos impactos en la salud y en el ambiente”.

La estación contará con una nave central de transferencia, báscula de ingreso, caminos de acceso y un galpón auxiliar. El predio fue cedido por la empresa Ledesma y se encuentra ubicado en un área definida para el desarrollo de un parque industrial verde. Además, junto al municipio se evalúa la posibilidad de promover emprendimientos orientados al aprovechamiento de los residuos que se generan en la zona, potenciando la economía circular y la innovación ambiental.

Una vez concluida, la Planta de Transferencia de Caimancito recibirá los residuos de Yuto, Vinalito y El Talar, consolidando un subsistema estratégico para las Yungas. Zigarán destacó que este proyecto es posible gracias al financiamiento externo, los recursos provinciales y el compromiso del municipio: “Se trata de un esfuerzo conjunto que impactará positivamente en la salud pública, la conservación de la biodiversidad, el patrimonio natural y paisajístico, y en la lucha contra el cambio climático”.

