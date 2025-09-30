Proyecto GIRSU. Proyecto de Transición Justa: entrega de equipamiento y firma de convenio en Libertador

El Proyecto Transición Justa es una compensación colectiva para las y los recuperadores del ex Basural a Cielo Abierto de Libertador General San Martín.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy María Inés Zigarán, visitó Libertador General San Martín y realizó la entrega de equipamiento tecnológico a la Biblioteca del Centro Educativo Comunitario Marcelino Champagnat de los Hermanos Maristas, ubicada en el Barrio San Lorenzo en el marco del Proyecto de Transición Justa.

Al respecto expresó: “junto al Intendente Oscar Jayat nos alegra poder iniciar este proceso de solución junto a los Hermanos Maristas para hacer una compensación colectiva por el cierre del Basural a Cielo Abierto (BCA) de Libertador General San Martín. Este basural tiene una gran cantidad de personas que recuperan y venden los residuos reciclables de ese lugar”.

“En este primer momento, la compensación colectiva se trata de una entrega de equipamiento al Centro Educativo. En un segundo momento mejoraremos la infraestructura del salón y la panadería, además de entregar equipamiento para la producción de pan y así fortalecer este emprendimiento de economía popular para las y los vecinos del Barrio San Lorenzo”.

En el acto, la institución recibió computadoras de escritorio, notebooks, impresora multifunción, proyector, estabilizadores de tensión y cámaras de seguridad. Además, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Centro Educativo Comunitario Marcelino Champagnat y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La comunidad de los Hermanos Maristas se constituye como aliada estratégica para la ejecución del Proyecto de Transición Justa, que beneficia al Barrio San Lorenzo, de donde provienen la mayoría de las personas ex recuperadoras del Basural a Cielo Abierto. Esta acción forma parte de la compensación colectiva que se implementa en el marco del Proyecto GIRSU BEI que cofinancia la provincia, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el desarrollo sostenible y la inclusión social.

