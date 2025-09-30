Noticias de Jujuy

“Ta Te Títeres: Ciudad de los Títeres” llega a San Salvador de Jujuy

Jujuy

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y vecinas a sumarse a la magia del festival “Ta Te Títeres: Ciudad de los Títeres”, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en diferentes centros culturales de la capital.

Durante tres jornadas, los títeres se convertirán en protagonistas, llevando diversión, reflexión y enseñanza a públicos de todas las edades. El festival busca descentralizar la oferta cultural con funciones en la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune, el Cine Teatro Municipal Select, el Centro Cultural Jorge Accame y la Casa Baca, de modo que cada barrio pueda disfrutar de propuestas artísticas de calidad.

La grilla 2025 reúne obras con temáticas diversas, que combinan entretenimiento y valores:

  • “Chicha y Coquena” (Gabriela Morel): un relato que recorre paisajes jujeños, transmitiendo mensajes sobre el cuidado de la naturaleza y el respeto por la diversidad cultural.
  • “Si Te Roban la Alegría” (Clara Corte – Tilcara): ambientada en la Quebrada, resalta la importancia de la comunidad y la alegría como motor de identidad.
  • “De Tal Pato Tal Pirata” (Cecilia Córdoba): una aventura con humor y enredos que deja una enseñanza sobre la amistad.

Las entradas tendrán un costo popular de $3.000, para que todas las familias puedan disfrutar del encuentro. Además, las instituciones educativas que quieran participar deberán comunicarse con Micaela Guaymas (388 516-4621).

Jueves 2 de octubre

  • 10 hs. – “Chicha y Coquena”, Cine Teatro Municipal Select
  • 10 hs. – “De Tal Pato Tal Pirata”, Centro Cultural Jorge Accame
  • 16 y 17 hs. – “Si Te Roban la Alegría”, Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune

Viernes 3 de octubre

  • 10 hs. – “Coquena y Chicha”, Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune
  • 10 hs. – “Si Te Roban la Alegría”, Casa Baca
  • 16 hs. – “De Tal Pato Tal Pirata”, Centro Cultural Jorge Accame

Sábado 4 de octubre

  • 17 hs. – “De Tal Pato Tal Pirata”, Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune
  • 17 hs. – “Chicha y Coquena”, Cine Teatro Municipal Select
  • 17 hs. – “Si Te Roban la Alegría”, Centro Cultural Jorge Accame
También podría interesarte
Jujuy

Discapacidad. Exitosa jornada de Inclusión Jujuy: Con vos, con la Gente

Jujuy

Proyecto GIRSU. Proyecto de Transición Justa: entrega de equipamiento y firma de…

Jujuy

El intendente Jorge alista la habilitación del quinto Multiespacio en el barrio…

Jujuy

Alumnos de la Asociación Todos Juntos finalizaron sus prácticas formativas en el…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.