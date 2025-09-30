“Ta Te Títeres: Ciudad de los Títeres” llega a San Salvador de Jujuy

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos y vecinas a sumarse a la magia del festival “Ta Te Títeres: Ciudad de los Títeres”, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre en diferentes centros culturales de la capital.

Durante tres jornadas, los títeres se convertirán en protagonistas, llevando diversión, reflexión y enseñanza a públicos de todas las edades. El festival busca descentralizar la oferta cultural con funciones en la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune, el Cine Teatro Municipal Select, el Centro Cultural Jorge Accame y la Casa Baca, de modo que cada barrio pueda disfrutar de propuestas artísticas de calidad.

La grilla 2025 reúne obras con temáticas diversas, que combinan entretenimiento y valores:

"Chicha y Coquena" (Gabriela Morel): un relato que recorre paisajes jujeños, transmitiendo mensajes sobre el cuidado de la naturaleza y el respeto por la diversidad cultural.

"Si Te Roban la Alegría" (Clara Corte – Tilcara): ambientada en la Quebrada, resalta la importancia de la comunidad y la alegría como motor de identidad.

"De Tal Pato Tal Pirata" (Cecilia Córdoba): una aventura con humor y enredos que deja una enseñanza sobre la amistad.

Las entradas tendrán un costo popular de $3.000, para que todas las familias puedan disfrutar del encuentro. Además, las instituciones educativas que quieran participar deberán comunicarse con Micaela Guaymas (388 516-4621).

Jueves 2 de octubre

10 hs. – “Chicha y Coquena”, Cine Teatro Municipal Select

10 hs. – “De Tal Pato Tal Pirata”, Centro Cultural Jorge Accame

16 y 17 hs. – “Si Te Roban la Alegría”, Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune

Viernes 3 de octubre

10 hs. – “Coquena y Chicha”, Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune

10 hs. – “Si Te Roban la Alegría”, Casa Baca

16 hs. – “De Tal Pato Tal Pirata”, Centro Cultural Jorge Accame

Sábado 4 de octubre