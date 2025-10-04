El intendente “Chuli” Jorge participó del desfile inclusivo Pasarela Mágica

Con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, se desarrolló una nueva edición del desfile “Pasarela Mágica”, organizado por la Fundación Aquí Estoy y Bettina Moda Show. El evento, que ya se consolida como una tradición en la ciudad, reunió a familias, instituciones y autoridades en una jornada donde la inclusión, la empatía y la visibilización de las personas con discapacidad fueron protagonistas.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó la importancia de generar espacios integradores en la ciudad, “nosotros tenemos como propósito siempre la inclusión, y creo que este tipo de actividades son un ejemplo de cómo distintas instituciones trabajan seriamente con la discapacidad, con el municipio integrado a esta red. Queremos que estos eventos se realicen también en espacios públicos, como la Plaza Belgrano, donde pronto inauguraremos baños inclusivos y un gran escenario para actividades. Nuestro desafío es que el próximo desfile se haga allí, demostrando que queremos ser una capital verdaderamente integradora”

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, subrayó la continuidad y el valor del evento, “esta es la tercera edición de un desfile totalmente inclusivo que ya se está convirtiendo en una tradición. Agradecemos a la Fundación Aquí Estoy, a Adriana Chávez y a Bettina Mendoza por el enorme trabajo. Como decía el intendente, todos debemos contribuir para que San Salvador de Jujuy sea una ciudad más inclusiva, con acciones concretas como rampas, accesos y también actividades como esta, que visibilizan y promueven la igualdad”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, resaltó el acompañamiento constante del municipio, “ccompañamos a esta institución desde sus inicios, antes incluso de obtener su personería jurídica. Adriana Chávez es una gran líder que impulsa este proyecto que busca visibilizar la discapacidad y promover la empatía y el conocimiento entre los vecinos. Este desfile refleja los valores que compartimos desde el municipio: inclusión, respeto y convivencia”.

La presidenta de la Fundación Aquí Estoy, Adriana Chávez, madre de una joven con multidiscapacidad, expresó la emoción y el propósito del evento, “el objetivo es verlos felices, verlos incluidos, mostrar que ellos también pueden ser parte de la sociedad. Pedimos empatía, que se abran los brazos y los corazones. Incluir es una palabra pequeña pero muy especial, y eso es lo que buscamos: una sociedad que mire la discapacidad desde el amor y la aceptación.”

Finalmente, Bettina Mendoza, parte de la organización del desfile y referente de Bettina Moda Show, celebró el crecimiento de la iniciativa, “esta es la tercera edición de Pasarela Mágica, y cada año crece más. Trabajamos junto a la Fundación Aquí Estoy para ofrecer un espacio donde muchos jóvenes encuentran su lugar. Es un evento lleno de emoción y de alegría, que demuestra que juntos podemos construir una ciudad más inclusiva”