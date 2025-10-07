El intendente Jorge estuvo presente en la incorporación de 276 jóvenes al Ejército Argentino

El intendente de la ciudad asistió a la ceremonia de incorporación acompañando al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones a las filas de la institución militar.

La misma tuvo lugar en la Plaza de Armas del GAM 5 en presencia de los familiares de los jóvenes voluntarios. Junto al gobernador Carlos Sadir y al intendente Jorge estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar y el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Guillermo Marenco.

Luego de pasar por un proceso de selección y orden de mérito, 276 jóvenes jujeños se incorporaron como voluntarios al Ejército Argentino, donde prestarán servicio militar en un contexto de modernización de las fuerzas armadas nacionales.

Como es la costumbre, los voluntarios ingresantes fueron recibidos por las autoridades militares de la Guarnición Ejército Jujuy, teniente coronel Walter Aguilar y coronel Javier Rojo.

Sin embargo esta ocasión fue excepcional ya que estuvieron presentes autoridades militares del Estado Mayor que llegaron a la provincia junto al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, quien, dio la bienvenida a los nuevos soldados con un discurso en el que resaltó los valores de la fuerza, la misión de la misma en tiempos actuales, instándolos a ser “justos y dignos” en el compromiso que asumieron en defensa de la Patria.