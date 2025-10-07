El Departamento de Salud Mental, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, Salud y Educación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la Jornada en Conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental, que se realizará el miércoles 9 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, en Canónigo Gorriti 237, Aula 7.

La actividad, organizada en coordinación con la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales , es gratuita y abierta al público en general, y busca promover la reflexión sobre la importancia del bienestar psíquico, emocional y social en la vida cotidiana.

Durante la jornada, el equipo profesional y técnico del Departamento de Salud Mental brindará herramientas y estrategias prácticas orientadas a fortalecer hábitos saludables y a fomentar un equilibrio integral entre mente, cuerpo y emociones.