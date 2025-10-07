La Plaza “Germán Mallagray” del barrio San Isidro será escenario del programa “La Muni Junto a Vos”

La Dirección de Descentralización y Calidad de Gestión de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de continuidad del programa “La Muni Junto a Vos” durante el mes de octubre. La iniciativa ofrece diversos servicios y asesoramientos gratuitos para los vecinos, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

En este marco, las actividades comenzaron el miércoles 1° en el espacio verde del barrio Primavera de Alto Comedero, ubicado en la intersección de calles El Pongo y Casira. La próxima jornada se realizará el miércoles 8, de 9 a 12 horas, en la plaza “Monseñor Germán Mallagray”, situada en pasaje Ramírez entre Vergara y Lucio Mansilla, del barrio San Isidro.

Durante la jornada se ofrecerán servicios y asesoramientos gratuitos, entre ellos controles de salud, atención comunitaria e información institucional.

El programa tiene como objetivo acercar los servicios municipales a los distintos barrios mediante una acción integral que fortalezca el vínculo entre el Estado y la comunidad, en el marco de la decisión política del intendente Raúl “Chuli” Jorge de descentralizar la gestión y garantizar presencia territorial.

Cabe destacar que se suma la participación del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, con un stand que brinda diferentes instancias de atención y acompañamiento.

Los vecinos podrán acceder a los siguientes servicios:

Trámites y consultas: Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y SUSEPU.

Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, Enlace Comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Consejo Provincial de la Mujer y SUSEPU. Atención a la comunidad: servicios para adultos mayores, COPRETI y gestión administrativa.

servicios para adultos mayores, COPRETI y gestión administrativa. Salud: controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y defensa del consumidor.

controles de nutrición, electrocardiogramas, odontología, fonoaudiología, asesoramiento legal y judicial, educación vial policial y defensa del consumidor. Otros servicios: abordaje comunitario y programas de acompañamiento territorial.

El cronograma continuará el miércoles 15 en la Plaza Constitución del barrio Cuyaya (entre calles Gordaliza y Constitución); el miércoles 21 en la plaza “María Eduarda Rivero” del barrio Belgrano (Juanita Moro esquina El Vergel); y el miércoles 28 en el Centro de Participación Vecinal (CPV) Malvinas, ubicado entre las calles San Luis y Mejías.