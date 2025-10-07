Sadir y Petri dieron la bienvenida a los aspirantes al Ejército Argentino

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, recibió al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, y juntos participaron en el Grupo de Artillería de Montaña 5 del acto de bienvenida a los 274 aspirantes a ingresar al Ejército Argentino.

En ese marco, Sadir celebró que la provincia sea parte del Plan Roca del Ministerio de Defensa de la Nación.

“Estoy muy contento como jujeño de que se realice esta actividad tan importante para nuestro Ejército”, manifestó y agregó que “nuestros hombres y mujeres tendrán a cargo custodiar la frontera”.

“Esta es una manera de devolver la esencia a nuestro Ejército”, concluyó.

Por su parte, Petri sostuvo que “la idea es mejorar el Ejército Argentino, a través de equipamiento, personal con alto rendimiento y entrenamiento”.

“Es importante estar en Jujuy para dar la bienvenida a estos jóvenes que honran a la Patria y tienen una profunda vocación de servicio”, finalizó.