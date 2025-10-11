Apoyo. Sadir deseó éxitos al plantel de Jujuy Básquet

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, instó a apoyar a los jugadores del plantel de Jujuy Básquet en su participación en la Liga Argentina.

En la Federación de Básquet se realizó la presentación oficial del plantel de Jujuy Básquet, conocidos como “Los Cóndores”, equipo que debutará el 31 de octubre en una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet 2025/26.

Sadir expresó que “gracias por representar a la provincia. Estamos todos muy esperanzados con Jujuy Básquet, porque vienen haciendo un gran papel en los campeonatos nacionales”.

Finalmente, solicitó apoyar y acompañar al plantel jujeño.

Estuvieron presentes, el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el intendente de San Salvador, Raúl Jorge; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar; y el director técnico del plantel de Jujuy Básquet, Guillermo Tasso; entre otros.