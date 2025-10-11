Charla sobre mediación comunitaria en el Bachillerato Provincial N° 2

En el Bachillerato Provincial N° 2 se desarrolló una charla informativa sobre mediación comunitaria, donde se abordaron temas fundamentales vinculados a la comunicación y la resolución pacífica de conflictos en las relaciones interpersonales.

La jefa del Departamento de Mediación Comunitaria, Cecilia Gutiérrez, explicó que la actividad se realizó a solicitud del vicedirector del establecimiento educativo, y destacó que la institución municipal se encuentra abierta a toda la comunidad que requiera su acompañamiento.

Durante su exposición, Gutiérrez subrayó que “la violencia no es mediable” y profundizó en la problemática del bullying, haciendo hincapié en la importancia de construir un entorno escolar más seguro y respetuoso. En este sentido, la mediación comunitaria se presenta como una herramienta esencial para promover el diálogo y la convivencia pacífica.

Asimismo, se invita a colegios, centros vecinales, clubes e instituciones intermedias a solicitar estas charlas informativas que buscan fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer estrategias para la resolución constructiva de conflictos. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento de Mediación Comunitaria, ubicado en Jaime Freire 541, al teléfono +54 9 388 5851348, por correo electrónico a mediacionmuni@gmail.com, o a través de la página oficial de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, en la sección “Servicios”.

La mediación comunitaria constituye una herramienta clave para fomentar la convivencia, el respeto y el entendimiento mutuo dentro de nuestra comunidad.