La ministra Serrano encabezó la segunda jornada de Escuelas Abiertas

Este sábado, con una gran participación de estudiantes, docentes y familias, se desarrolló la segunda jornada de Escuelas Abiertas en seis instituciones de la provincia —cinco de San Salvador de Jujuy y una de San Pedro—, en el marco de las acciones de acompañamiento al ingreso al primer año del nivel secundario.

La ministra Miriam Serrano encabezó la comitiva integrada por alrededor de cuarenta miembros de los equipos técnicos, pedagógicos y legales del Ministerio de Educación, que brindaron acompañamiento en el Colegio Secundario Nº 1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”, la Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”, el Colegio Secundario de Artes Nº 42, el Colegio Polimodal Nº 3, el Bachillerato Provincial Nº 2 “Gob. Jorge Villafañe” y el Colegio Secundario Nº 60.

Durante la jornada, la ministra Serrano acompañó especialmente a la comunidad educativa del Colegio Secundario N.º 60 de San Pedro, donde destacó la importancia de fortalecer los lazos entre la escuela y las familias.

“Estas jornadas nos permiten abrir las puertas de las instituciones, compartir experiencias, acompañar a las familias y reafirmar el compromiso de todos con la educación pública.”

La propuesta incluyó talleres de Lengua y Matemática destinados a estudiantes que ingresarán al nivel secundario, con el propósito de reforzar contenidos y facilitar la adaptación a la nueva etapa escolar. Además, se desarrollaron actividades lúdicas y de gestión emocional, orientadas a acompañar los desafíos del cambio de nivel, así como un taller para padres, donde se abordaron temas vinculados a la convivencia, la comunicación y el autocuidado.

Por otra parte, la ministra recordó que este lunes 13 de octubre comenzará la primera etapa de preinscripción online para el ingreso a primer año del nivel secundario.

“Son alrededor de 13.000 los estudiantes que egresan de la primaria, y queremos llevar tranquilidad a las familias: cada chico y cada chica tiene su banco asegurado. Pueden transitar este proceso con confianza y resolver sus dudas en estas jornadas, donde nuestro equipo está para acompañarlos”, afirmó.

El Ministerio de Educación agradece la participación de los más de 600 estudiantes, 400 familias y 60 docentes y directivos que formaron parte de esta exitosa segunda jornada de Escuelas Abiertas. Esta iniciativa busca acercar las escuelas a las familias y acompañar la transición del nivel primario al secundario, fortaleciendo trayectorias educativas continuas, inclusivas y de calidad.