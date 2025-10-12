Academia de Oficios. Se viene la expo «Formación para el Trabajo»

El próximo 22 de octubre en la Ciudad Cultural, se realizará la muestra “Formación para el Trabajo”, organizada por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, a fin de reunir a todos los emprendedores que completaron cursos de capacitación para forjar oportunidades laborales y autoempleo, a través de la Academia de Oficios.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, comentó que la idea “es mostrar a la comunidad de los cursos que realiza la Secretaría de Trabajo, donde habrá exposiciones de albañilería, gastronomía, electricidad y refrigeración, entre otros cursos que se dieron en forma gratuita”.

“Buscamos ser un puente entre los futuros trabajadores con oportunidades reales”, expresó y agregó que el propósito del gobernador, Carlos Sadir es “aumentar la tasa de empleo en Jujuy, brindar la mayor formación posible en distintos rubros, generando una forma concreta de construir una provincia pujante”.

Además, el funcionario anunció que la Academia de Oficios presentará un simulador de camiones de última tecnología, permitiendo realizar cursos de maquinaria pesada, manejo de camiones y máquinas viales entre otras tareas.

Asimismo, detalló que en la muestra habrá charlas y talleres sobre Inteligencia Artificial, competencias, armado de currículum, emprendedurismo y orientación laboral.

Por otro lado, el ministro informó que mediante el Registro Civil, Policía de la Provincia y otras áreas de gobierno, los vecinos podrán realizar trámites de DNI y planilla prontuarial entre otras gestiones registrales.