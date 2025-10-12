Encuentro. Gran convocatoria en el Segundo Remate de Bovinos

En horas de la tarde en el predio de la Sociedad Rural se realizó el segundo remate de bovino del año. Evento que permitió fortalecer la camaradería entre los productores del sector.

La iniciativa fue organizada por productores jujeños, equipo de la Sociedad Rural; la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y el Gobierno de la Provincia.

Sobre la actividad, el director provincial de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco destacó que “tuvimos una gran convocatoria de productores, la verdad que se hace un balance muy positivo y esperemos que sea algo que haya venido para quedarse”.

Sobre la gran demanda de los productores, agregó que “con los bovinos tuvimos gran participación y se llevaron animales a sus campos y de alguna manera esto permite ir creciendo”.

Además, la exposición y venta contó de bovinos contó con una feria de diversos productos como: textil, cuero y dulces artesanales.

“Es un evento en conjunto con muchas instituciones, vinieron emprendedores, hay muchas actividades para chicos. La verdad que fue un lindo día para participar en familia”, sostuvo el funcionario.

Finalmente, el director resaltó que dicho evento permite acompañar a los productores del sector y unir a la familia ganadera.

Cabe indicar que en esta oportunidad el remate de bovinos fue de 25 machos, 9 hembras de diferentes kilos y valor más un toro.