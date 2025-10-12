Formaciòn. Llega la Expo Educativa Provincial 2025: «Estudiá en Jujuy»

La Expo se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 40 stands con propuestas de formación superior, universitaria y técnica, además de participar en charlas, talleres y actividades interactivas pensadas para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional.

El Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Dirección de Educación Superior, invita a toda la comunidad a participar de la Expo Educativa Provincial 2025 – Estudiá en Jujuy, un evento que reunirá en un mismo espacio a instituciones educativas de toda la provincia, ofreciendo información completa sobre la amplia oferta académica disponible para el próximo ciclo lectivo.

La Expo se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes, en los siguientes horarios:

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer más de 40 stands con propuestas de formación superior, universitaria y técnica, además de participar en charlas, talleres y actividades interactivas pensadas para orientar a los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional.

La iniciativa tiene como objetivo promover y visibilizar la diversidad y calidad de la oferta educativa jujeña, posicionando a la provincia como una opción sólida y atractiva para estudiar y proyectar un futuro profesional.

“Queremos que los jóvenes conozcan todo lo que Jujuy tiene para ofrecer en materia educativa, y que encuentren en su provincia un espacio para desarrollarse, formarse y crecer. Pero también convocamos a las familias, docentes y a toda la comunidad educativa, porque la elección de una carrera es una decisión colectiva que impacta en el desarrollo de nuestra provincia”, expresó la Dra. Carolina Calvó, Directora de Educación Superior del Ministerio.

La Expo Educativa Provincial 2025 será un espacio abierto, dinámico y participativo, pensado para inspirar, orientar y acompañar a quienes buscan iniciar o continuar su camino formativo.