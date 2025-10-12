Participación. Integrado por personas mayores, el grupo folclórico «La Cosecha» celebra 8 años con una gala gratuita

El espectáculo “Canto sin Tiempo” promete una noche cargada de música, emoción y raíces jujeñas.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy invita a la comunidad a disfrutar de la Gala “Canto sin Tiempo”, un evento especial que celebra los 8 años de trayectoria del grupo folclórico “La Cosecha”, integrado por personas mayores que forman parte de los programas de la Dirección General de Personas Mayores de la cartera ministerial.

El evento se realizará el día jueves 16 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Héctor Tizón con entrada libre y gratuita. A modo solidario, se recibirán insumos de higiene personal que serán donados a instituciones locales.

La Gala “Canto sin Tiempo” representa no solo un aniversario, sino también el resultado de años de trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Dirección General de Personas Mayores y el Centro de Día “Virgen del Valle”, impulsando políticas que promueven el envejecimiento activo, la inclusión y la participación social de las personas mayores.