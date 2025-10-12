Sistema Multipropósito Las Maderas. Hídricos instala rejas en el canal secundario 8

La Dirección Provincia de Recursos Hídricos ejecuta las obras para optimizar la derivación del recurso, a la vez que dotar de mayor seguridad.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) ejecuta obras de instalación de rejas de protección en puntos estratégicos del Canal Secundario 8, uno de los principales canales que se desprende del Canal Restitución.

El canal Restitución es el encargado de distribuir las aguas provenientes del Dique Las Maderas hacia los canales secundarios que se abastecen del Sistema Multipropósito Las Maderas. Se extiende desde El Carmen hacia Perico, ciudad que atraviesa a lo largo e internándose en el centro de las áreas urbanas.

Por su parte, los canales secundarios son los encargados de abastecer las áreas productivas del Valle de Los Pericos, en especial la producción tabacalera. En este sentido, es clave gestionar y mantener una derivación eficiente para satisfacer la demanda de las áreas cercanas al canal Secundario 8.

La obra consiste en la ejecución y colocación de rejas en zonas previamente identificadas, en prioridad a aquellos sectores donde se registra mayor acumulación de residuos y obstrucciones. La medida permite garantizar una derivación eficiente del recurso hídrico, y a la vez, reforzar la seguridad.