Desvío de tránsito por obras de alcantarillado en Av. El Éxodo desde el lunes 27

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que a partir del lunes 27 de octubre se implementará un desvío en el tránsito vehicular debido a la ejecución de obras de alcantarillado sobre avenida El Éxodo, entre Cerro Aguilar y Cerro Chañi, en el sentido de circulación que se dirige hacia avenida Pueyrredón.

El recorrido alternativo establecido será por las calles Freire, Hugo Wast y Echeverría, hasta empalmar nuevamente con Pueyrredón. En este marco, quedará terminantemente prohibido el estacionamiento vehicular sobre calle Echeverría entre Rubén Darío y Pueyrredón, con el fin de garantizar una circulación fluida y segura.

Asimismo, las unidades del transporte urbano de pasajeros que se dirigen hacia el casco céntrico modificarán su recorrido, circulando por Freire, Hugo Wast, Echeverría y Pueyrredón, retomando luego su trayecto habitual. La parada provisoria se ubicará en Echeverría, casi esquina Pueyrredón.

Desde el Municipio se solicita a conductores y peatones prestar especial atención a la señalización y al personal de tránsito apostado en la zona, para colaborar con la seguridad y el orden durante el desarrollo de las obras.

