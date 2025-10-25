Noticias de Jujuy

El Municipio acompañó la jornada “Cuidar a quien nos cuida – Expo Mujer Saludable y Emprendedora” en Chijra

El Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, acompañó la jornada “Cuidar a quien nos cuida – Expo Mujer Saludable y Emprendedora”, que tuvo lugar en el Multiespacio “Perro Solís” del barrio Chijra.

Durante la actividad, el equipo técnico del Departamento participó con un stand informativo, brindando asesoramiento y materiales de difusión sobre derechos e igualdad de oportunidades. Además, se entregaron folletos a cada uno de los stands participantes, fortaleciendo el trabajo articulado con las distintas instituciones y promoviendo la construcción de redes comunitarias.

El acompañamiento estuvo encabezado por la Prof. Romina Machaca, referente del Distrito Norte y técnica del equipo, junto a la Lic. Carolina Bury y la Lic. Lucía Aisama, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro que reconozcan y valoren el rol de las mujeres como cuidadoras, emprendedoras y agentes de cambio en la comunidad.

