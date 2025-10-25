Niños y niñas de Yavi visitaron la Zona Gamer de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Un grupo de niños y niñas de la ciudad de Yavi disfrutó recientemente de una visita a la Zona Gamer, un espacio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destinado al desarrollo tecnológico, los videojuegos y los deportes electrónicos.

Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano, destacó la importancia de la iniciativa, “es un espacio pensado para contener a quienes eligen el juego, los videojuegos y el mundo gamer, brindando un ámbito de desarrollo, generando incentivos y acciones que fortalecen la comunidad. Hoy recibimos a vecinos de Yavi, quienes aprovecharon su visita a la capital para aprender, compartir y fortalecer estos lazos tan importantes que nos unen”.

Jorge Soto, profesor de artes plásticas de la escuelita N°81, comentó, “fue una experiencia espectacular. Los chicos realizaron un viaje de estudio que incluyó visitas a la Casa de Gobierno y al Cabildo. En la escuela trabajamos con aulas digitales móviles para acercarlos al mundo de la tecnología, y esta visita fue una propuesta enriquecedora. Del total de quince niños, viajaron doce, desde los más pequeños de tres años hasta séptimo grado”.

Barbara Benítez, coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, explicó la organización de la jornada:, “hicimos el contacto a través de la coordinadora del Mercado 6 de Agosto y los invitamos a participar del proyecto Protagonistas, donde abordamos redes sociales y alimentación saludable. Durante la mañana, hicieron helado casero, se llevaron fruta y disfrutaron de una experiencia muy agradable”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/YZZiGPuOzpU