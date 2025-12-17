Articulación. Convenio de colaboración en Yuto refuerza la prevención de la violencia de género

El trabajo consolidad al Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

En el marco de las acciones de prevención de la violencia de género se firmó un convenio de colaboración y asistencia recíproca con la Municipalidad de Yuto que garantiza el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

La rúbrica entre la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, y el intendente de Yuto, David Abraham Paoli, fortalece el trabajo institucional y de las autonomías de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+, reafirmando el compromiso para la construcción de comunidades más justas, igualitarias y libres de violencias.

A través del acuerdo se consolida el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que asiste, acompaña y contiene a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad durante el proceso que se lleva adelante con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía. Servicios que son gratuitos. Cabe destacar que en la Provincia de Jujuy existen 19 Centros.

El dispositivo en Yuto se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero, entre Tucumán y Sarmiento.

Durante la jornada se agradeció la predisposición y compromiso del intendente en el fortalecimiento de las políticas locales de género y en la articulación con el Estado Provincial para garantizar derechos y mejorar la atención.

Estuvieron presentes el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.