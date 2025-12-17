Articulación. Convenio de colaboración en Yuto refuerza la prevención de la violencia de género

Noticias de Jujuy

Convenio de colaboración en Yuto refuerza la prevención de la violencia de género

El trabajo consolidad al Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

En el marco de las acciones de prevención de la violencia de género se firmó un convenio de colaboración y asistencia recíproca con la Municipalidad de Yuto que garantiza el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia.

La rúbrica entre la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, y el intendente de Yuto, David Abraham Paoli, fortalece el trabajo institucional y de las autonomías de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+, reafirmando el compromiso para la construcción de comunidades más justas, igualitarias y libres de violencias.

A través del acuerdo se consolida el funcionamiento del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que asiste, acompaña y contiene a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad durante el proceso que se lleva adelante con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía. Servicios que son gratuitos. Cabe destacar que en la Provincia de Jujuy existen 19 Centros.

El dispositivo en Yuto se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero, entre Tucumán y Sarmiento.

Durante la jornada se agradeció la predisposición y compromiso del intendente en el fortalecimiento de las políticas locales de género y en la articulación con el Estado Provincial para garantizar derechos y mejorar la atención.

Estuvieron presentes el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

