El sábado 20 se pondrá en escena la propuesta de Teatro a Ciegas “Yordi”

La Municipalidad de la San Salvador de Jujuy , invita a vivir una innovadora experiencia con la propuesta del Teatro a Ciegas Jujuy: “Yordi”, este sábado 20 de diciembre en el Centro Cultural “Héctor Tizón” con doble función, 18 y 20 horas. Se trata de una obra a cargo del Grupo de Teatro a Ciegas Humahuaqueño que invitó al público a redescubrir los sentidos, conectar desde otro lugar y ponerse en la piel de quienes viven el mundo sin ver. Las reservas se realizan a través del Instagram @teatrociegasjujuy”.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el acompañamiento del municipio a un reconocido grupo de teatro de la provincia, que eligió espacios municipales —en esta oportunidad, el Centro Cultural Héctor Tizón— para llevar adelante una propuesta cultural innovadora denominada Teatro a Ciegas. Se trata de “una experiencia diferente que promueve la inclusión, invitando a explorar los sentidos, conectar con las emociones y valorar las diversas capacidades de las personas”.

Enfatizó “desde el municipio no solo asumimos el compromiso de acompañar esta propuesta innovadora, sino que también nos impulsa a generar nuevas alianzas y vínculos, trabajando con la mirada puesta en construir una ciudad cada vez más inclusiva, accesible y amigable para todos y todas”.

Posteriormente, Agustina Muñoz, integrante del grupo humahuaqueño de Teatro a Ciegas, se refirió a la gira por el norte de la provincia con la puesta en escena de la obra Yordi, que comenzará el jueves 18 en Humahuaca, continuará el viernes 19 en Tilcara y culminará el sábado 20 en el Centro Cultural Héctor Tizón, con funciones previstas a las 18 y a las 20 horas.

Resaltó “venimos trabajando intensamente durante todo el año en esta propuesta que busca desafiar los sentidos y promover la inclusión a través del arte, con el propósito principal de incluir a las personas ciegas y generar un ambiente de igualdad de condiciones, donde todos y todas puedan disfrutar plenamente del espectáculo”.

Añadió Muñoz “la obra está especialmente pensada para que nadie quede excluido, promoviendo una experiencia sensorial que invita a ponerse en el lugar de quienes no ven”. Sobre el costo de la entrada –dijo – “tiene un valor de $15.000, con una promoción especial de 2 por $26.000.

En este contexto, destacó “cada función está pensada para un grupo reducido de personas, ya que la puesta en escena implica movimiento y una experiencia con todos los cuidados necesarios, por lo que invitamos a animarse y vivir una propuesta distinta, innovadora y profundamente inclusiva”.

Desde la Coordinación de Inclusión del municipio, Yessica Gutiérrez destacó “una propuesta muy interesante para este sábado, ya que se trata de una experiencia que en muchas provincias se encuentra consolidada y que ahora tenemos la oportunidad de vivir en Jujuy”.

Asimismo, puntualizó “la emoción de poder sumarnos a esta iniciativa que invita a explorar el arte desde otros sentidos. La visión, al ser un sentido abarcador, muchas veces no nos permite percibir con profundidad otras formas de sentir; sin embargo, cuando uno se anima a taparse los ojos y a colocarse en otra situación, los demás sentidos comienzan a activarse y a buscar información desde otros lugares, generando una experiencia totalmente distinta”, aseveró.

También hizo referencia a “una experiencia verdaderamente transformadora, ya que cuando hablamos de concientización y sensibilización, este tipo de propuestas tienen un impacto profundo, especialmente cuando provienen del arte, porque permiten trabajar la empatía, la inclusión y, sobre todo, la interseccionalidad, que es lo más valioso”.

Finalmente, Fidel Banegas, integrante del grupo manifestó “la obra es profundamente emotiva, presentada bajo el formato de teatro a ciegas, en la que el público experimentará la puesta en escena con los ojos vendados. La historia gira en torno a un joven en proceso de autodescubrimiento, que busca encontrar la forma de comunicarse con sus seres queridos y expresar quién es verdaderamente como persona”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/0gfWI6hBhfI