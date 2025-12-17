Emotiva jornada en la entrega de declaraciones y resoluciones

En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se vivió una emotiva jornada que con motivo de entregar Resoluciones y Declaraciones de Interés realizó la comisión de Cultura y Turismo de la Cámara de Diputados de la Provincia.

El acto estuvo presidido por el vice presidente 1 de la Legislatura, el diputado Mario Fiad, junto a la presidenta de la comisión de Cultura y Turismo, la diputada Mariela Ortiz. Los acompañó también el Secretario de Cultura de la Provincia José Rodríguez Bárcena.

Cabe consignar que, desde el trabajo de los legisladores de la comisión de Cultura y Turismo, a través de este formal acto distinguieron la importancia de actividades y a entidades, dándoles visibilidad y prestigio.

También estuvieron presentes los diputados María Teresa Agostini, Patricia Ríos, Diego Cruz, Yael Navarro, Agustina Guzmán y Adelma Torres.

Al hacer uso de la palabra el vicepresidente 1 de la Legislatura Mario Fiad compartió el saludo del vicegobernador Alberto Bernis que por razones de agenda no pudo participar del acto, a la vez que resaltó no sólo da la importancia a cada una de las tareas que realizan los que recibieron las declaraciones, sino que también refrendan la identidad, el compromiso, la tradición y el amor por Jujuy, dijo Fiad.

Por su parte la diputada Mariela Ortiz, presidenta de la comisión de Cultura y Turismo señaló que cerrando el año y como hacemos siempre, hemos acompañado a todo el crecimiento y el desarrollo cultural en la provincia de Jujuy. En este sentido expresó que desde el gobierno de la provincia hay una decisión política fuerte de sostener, de acompañar y de promover la cultura Estos espacios tan importantes de crecimiento, de desarrollo, de formación, de innovación, nos permiten pensar en una provincia mejor. Precisó que el reconocimiento es a personas que se destacaron en distintas áreas de la cultura como la escritura, las producciones audiovisuales, el teatro, la música, sino también instituciones que lo hacen desde una forma colectiva, que sostienen, que acompañan, que promueven comunidad a través de la cultura. Para nosotros es muy importante acompañar estos espacios.

Finalmente, el Secretario de Cultura de la Provincia José Rodríguez Bárcena se mostró conmovido de participar de actos tan emotivos y constructores de sentido, a través del agradecimiento, a través del reconocimiento a tantas personas que dedican su vida, que desde su vocación, desde su compromiso, desarrollan las distintas actividades que en un entramado de tanta diversidad, como es la diversidad cultural jujeña. Y puso en valor la forma colectiva que nos expresa esta identidad que nos enorgullece y que es parte importantísima, este rescate de cada una de estas instituciones, cada una de estas personas que dedica su tiempo, su vocación, su pasión a desarrollarlas.

A la vez que agradeció ser parte del acto ya que no solo participó como representante de la cultura de la Provincia, también recibió una Declaración de Interés por los 10 años de La Casa de las Letras, es uno de los espacios públicos culturales con los que cuenta el Ministerio, la Secretaría de Cultura, en donde se desarrolla muchísima actividad a lo largo del año y que es un espacio de referencia para quienes cultivan este modo de expresar a través del decir, a través de las palabras, a través de la escritura, a través de una serie de experiencias compartidas que tienen durante el año y que completan una agenda con mucho movimiento, redondeó Rodríguez Bárcena .

Los homenajeados fueron: Declaración de Interés Legislativo a Beatriz Brega Buffet por su libro «El trabajo de Lola Mora. Desde la historia, el urbanismo, el arte, la semiótica y la mirada del artista»; Declaración de Interés Legislativo a Cecilia Soledad Vargas por su libro «The Magic Tree Mail Box»; Declaración de Interés Legislativo a Alfredo Sebastián Sivila por su libro «Música de la Quebrada de Humahuaca para guitarra»; Declaración de Interés Legislativo a la Casa de las Letras en su 10 Aniversario, por su valiosa labor en la promoción y difusión de la literatura y las artes Jujeñas; Declaración de Interés Legislativo el «VIII Centenario del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís 12252025»; Declaración de Interés Legislativo la destacada participación en la Provincia de Córdoba, de los jinetes «LUCIANO CACHULLANI y MAXIMILIANO PEREZ» en la 59 Edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María; Declaración de Interés Legislativo el Proyecto «Resuenan: Canciones por un Jujuy libre de violencia», por su contribución a la promoción de derechos, la igualdad de género, la creación artística jujeña y la prevención de las violencias; Declaración de Interés Legislativo el documental «ANIMU» del Director Miguel Kohan y protagonizada por la artista jujeña Wara Calpanchay; y Declaración de Interés Legislativo la trayectoria de la Fundación Música con Alas, por su compromiso con la inclusión social y el desarrollo comunitario a través de la formación musical en la Provincia de Jujuy.