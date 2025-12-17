Talleristas municipales participaron del 1° Encuentro Gaucho realizado en Lozano

Días atrás, la Dirección de Oficios y Empleo del municipio capitalino participó del 1.º Encuentro Gaucho, realizado en la localidad de Lozano, tras haber sido especialmente invitada a formar parte del evento. En ese marco, el equipo tuvo la oportunidad de exponer los trabajos elaborados en los distintos talleres municipales, presentando ante el público una amplia variedad de productos artesanales.

Desde el área municipal se destacó la importancia de la experiencia, tanto para los talleristas como para el equipo técnico, ya que permitió visibilizar la producción local, compartir saberes, generar vínculos y fortalecer los emprendimientos que se impulsan desde los talleres.

Del encuentro participaron alumnas del taller de costuras gauchescas, quienes exhibieron sus producciones, junto al capacitador del taller de cajas copleras, que además mostró el proceso de armado de las mismas.

Desde ambos rubros coincidieron en resaltar la experiencia como muy positiva, ya que fue la primera vez que pudieron presentar sus trabajos en otra localidad y ante el público asistente, junto a integrantes de los cursos que se desarrollan en Lozano.

Finalmente, se expresó un especial agradecimiento a Rosana Herrera por la organización del Encuentro Gaucho y por la cordial invitación a la Dirección de Oficios y Empleo. Asimismo, se destacó el acompañamiento de la directora Silvina Márquez, quien respaldó la participación del equipo técnico y de los talleristas.