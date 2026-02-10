Carnaval sin Violencias. Palma Sola: difusión de servicios y prevención de la violencia de género en carnaval

Se realizaron acciones de sensibilización, difusión de servicios y prevención de la violencia de género durante las actividades por carnaval en Palma Sola

En el marco de los festejos del carnaval en la Provincia de Jujuy se llevó a cabo en la localidad de Palma Sola una jornada de difusión de servicios y prevención de la violencia de género a través de la campaña “Carnaval sin Violencias”.

El objetivo es sensibilizar y promover celebraciones seguras, respetuosas y libres de violencia por motivos de género, sin discriminación, teniendo en cuenta que el carnaval es una expresión cultural arraigada en la comunidad, caracterizada por el encuentro, la música y la participación activa.

En este contexto es importante reforzar las acciones de prevención que permitan disfrutar de estos espacios desde el cuidado mutuo, el respeto por los derechos de mujeres y personas de la diversidad y la construcción de vínculos saludables. La iniciativa busca visibilizar situaciones que muchas veces son naturalizadas en ámbitos festivos y brindar información clara sobre cómo actuar ante hechos de violencia por motivos de género.

Durante la jornada se difundieron los servicios provinciales de acompañamiento y asistencia mediante los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 que funciona todos los días del año las 24 horas.

La actividad contó con el acompañamiento del Intendente de Palma Sola Francisco Baquera y de la referente del Área de Desarrollo Humano, Aixa Royo destacando el trabajo articulado y el compromiso para garantizar políticas públicas que prioricen el cuidado y la prevención.

Participaron Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación; Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad y Darío Julián y Diego Fernández del equipo Técnico.