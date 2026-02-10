Compromiso institucional. Reunión de trabajo con Palpalá por agenda 2026-2028 y adhesión al «Carnaval sin Violencias»

Se avanza en la agenda 2026-2028 con Palpalá y en la adhesión al «Carnaval sin Violencias» fortaleciendo las políticas públicas con perspectiva de género

En un encuentro institucional de fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro llevó a cabo una reunión de trabajo junto al Área de Género y el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Palpalá.

Durante el encuentro se avanzó en una agenda de trabajo 2026-2028 orientada a consolidar acciones de prevención, atención y acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, que próximamente se formalizará a través de la firma de un convenio.

Esta planificación permitirá dar continuidad a las políticas implementadas, fortalecer el trabajo territorial y garantizar respuestas integrales, articulando esfuerzos entre el Estado Provincial y los Gobiernos Municipales.

También se destacó la adhesión de la ciudad de Palpalá a la campaña “Carnaval sin Violencias” reafirmando el compromiso institucional de promover espacios festivos seguros, libres de violencia por motivos de género y discriminación, fomentando el cuidado y el respeto como valores centrales en todas las celebraciones.

Ante situaciones de violencia de género se recuerda que se encuentra disponible la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363 y el Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia ubicado en Avenida Río de la Plata N° 383 donde se brinda asesoramiento integral.

En esta reunión estuvieron el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado y la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas.

Por la Municipalidad de Palpalá participaron la referente del Área de Género, Mariela Caiguara y la titular del Área de Desarrollo Humano, Mariela Segovia.