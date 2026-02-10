Fecha importante. 17 de febrero: Día Internacional del Juego Responsable

Esta actividad, como una forma de entretenimiento, debe desarrollarse dentro de límites saludables, legales y seguros. En Jujuy, habrá una serie de actividades durante todo el mes.

Cada 17 de febrero se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, una fecha establecida a nivel mundial con el objetivo de promover el uso consciente, informado y responsable del juego de apuestas, entendiendo a esta actividad como una forma de entretenimiento que debe desarrollarse dentro de límites saludables, legales y seguros.

Esta jornada busca generar reflexión y concientización sobre la importancia del autocontrol, la prevención de conductas problemáticas y la protección de las personas, especialmente en un contexto donde el acceso al juego de azar, y en particular al juego online, es cada vez más inmediato y permanente.

En este marco, como cada año se definió un lema que acompañará las acciones de sensibilización en todo el país. Para este año, el slogan ganador es “Elegí seguro, elegí legal”, un mensaje que resume los pilares del juego responsable y que queda a disposición para ser utilizado en todas las jurisdicciones nacionales. El lema pone el acento en la necesidad de optar por plataformas reguladas, confiables y autorizadas, como una forma concreta de cuidado personal y social.

Desde la provincia de Jujuy, la conmemoración del Día Internacional del Juego Responsable se visibiliza a través de la iluminación de color verde de los edificios más emblemáticos, símbolo del compromiso con la prevención y el juego saludable.

Esta acción se complementa con una serie de actividades que se desarrollan durante todo el mes desde el 17 de febrero, orientadas a prevenir el juego de apuestas, informar a la comunidad y reforzar buenas prácticas de juego responsable. En este sentido, elegir seguro es una decisión fundamental, porque el juego responsable comienza con una elección personal e informada.

Cada persona que participa en juegos de azar tiene un rol activo en el cuidado de su bienestar y el de su entorno. La decisión individual importa, ya que optar por plataformas legales y reguladas reduce riesgos, garantiza transparencia y permite el acceso a herramientas de prevención y asistencia en caso de ser necesario.

Por ello, resulta clave destacar la importancia de identificar y utilizar únicamente sitios autorizados, reconocibles a través del dominio oficial .bet.ar, que certifica que la plataforma cumple con las normativas vigentes en la República Argentina. El dominio .bet.ar no solo brinda seguridad jurídica y protección al usuario, sino que también constituye una herramienta concreta para combatir el juego ilegal, prevenir estafas y resguardar a niños, niñas y adolescentes del acceso a plataformas no habilitadas.

Porque elegir seguro y elegir legal es una decisión que protege a las personas y fortalece a toda la comunidad.

Mas información en www.inprojuy.gob.ar