Paritarias: el Gobierno de Jujuy avanza en el diálogo con una amplia agenda

En la segunda jornada de encuentro con los gremios, el Ejecutivo ratificó el compromiso con los trabajadores de la administración pública.

El Gobierno de Jujuy avanza en el diálogo con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de las conversaciones paritarias que abordan una amplia agenda, acorde a las particularidades de cada uno de los sectores convocados.

Este martes, en la segunda jornada de diálogo, las autoridades del Ejecutivo, encabezadas por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, concretaron encuentros con sindicatos de la administración central, la sanidad y municipales, tanto de la capital como del interior.

La propuesta de incremento salarial planteada a los gremios este 10 de febrero es «parecida en términos porcentuales a la realizada a los docentes», indicó el titular de la cartera económica. Es decir, se ofreció un 10% de aumento escalonado en tramos: 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio.

Además, «avanzamos sobre el blanqueo de un ítem propuesto por uno de los gremios, que se va a hacer en tramos hasta junio también», indicó Cardozo, añadiendo: «además avanzamos con el adicional que se creó hace dos mesas paritarias y reconoce la carrera administrativa. Se fijaron nuevos importes y un tramo más que mejora la situación de los empleados».

El ministro de Hacienda y Finanzas destacó que las mesas de diálogo exceden las conversaciones netamente salariales y abarcan múltiples aspectos de la realidad laboral de los trabajadores de la provincia de Jujuy. «Hay muchos temas, no sólo salariales, sino también operativos de cada área que fueron abordados en su totalidad», aseguró Cardozo, ratificando el compromiso con los agentes estatales.

Este miércoles 11 tendrá lugar la última reunión paritaria de la primera etapa de diálogo. Será el turno de los sindicatos que representan al personal legislativo, a los profesionales de la administración pública y a los trabajadores de Recursos Hídricos.