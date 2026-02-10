Villa Jardín de Reyes se prepara para celebrar el tradicional Jueves de Comadres

Con una ceremonia y conferencia de prensa llevada a cabo en la Delegación de Villa Jardín de Reyes abierta al público, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a vecinos, vecinas y turistas a partir de las 11hs, a compartir una nueva edición del tradicional Jueves de Comadres en la villa turística, una de las celebraciones más esperadas del Carnaval jujeño, que conjuga identidad cultural, música, gastronomía regional y el protagonismo de las emprendedoras locales.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, expresó, “ya estamos en la semana que para nosotros es tradición, festejo; el Carnaval de Jujuy está en el mapa, no sólo de Argentina, sino del mundo entero. Y nosotros estamos respetando las tradiciones, este jueves de Comadres, acá en Villa Jardín de Reyes, trabajando junto con las emprendedoras gastronómicas que van a estar recibiendo a los vecinos de San Salvador de Jujuy, pero también a la gente que venga del interior y a los turistas que ya empiezan a llegar a nuestra querida ciudad”.

En ese sentido, Córdoba invitó a toda la comunidad a sumarse al festejo y detalló que, “este jueves, a partir del mediodía los esperamos para festejar el Jueves de Comadres, en Villa Jardín de Reyes, hasta las 19 horas, con músicos, cantoras, copleras de Jujuy, para que los reciban a los turistas y a los propios vecinos, de la mejor manera”.

La propuesta gastronómica será uno de los grandes atractivos de la jornada, “las emprendedoras estarán presentando el tradicional picante, van a estar ofreciendo también las comidas tradicionales, tamales, humitas, empanadas, y por la tarde vamos a tener puestos pensado en la gente que quiera venir a disfrutar de unos mates, en familia, comer algo dulce, algo rico, así que van a haber opciones para todos los gustos”, adelantó el funcionario.

Asimismo, informó que “en la entrada habrá un seguro de espectador de 3 mil pesos, después los grupos van a arrancar al mediodía y hasta las 19 horas, vamos a tener copleras, va a estar el grupo La 115, Norma de América, La Costumbre, Tupac 7, así se trata de un repertorio bastante atractivo para que la gente venga y se divierta”.

Por su parte, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, destacó la trayectoria del evento y el trabajo sostenido de las emprendedoras, “es la décima segunda edición del Jueves de Comadre acá en Villa Jardín de Reyes. Esto nació con una propuesta de las emprendedoras de Reyes que vienen trabajando en calidad, en capacitaciones, es un grupo muy lindo que también participa en distintos festivales, en la agenda cultural y turística de la ciudad, así que, con muchas expectativas”.

Canoniero agregó que la jornada “comienza a las 11 de la mañana hasta las 19 horas, con grupos de música, folclore, se hace el tradicional agradecimiento a la Madre Tierra para arrancar con el festejo de Comadres, habrá sorteos, baile, vamos a pasar una tarde hermosa”.

Desde el sector gastronómico, Mirta Toconás, emprendedora de Villa Jardín de Reyes, adelantó parte del menú que se podrá disfrutar, “el tradicional picante de pollo, picante de lengua para todas las comadres, también vamos a tener empanadas, tamales, humitas, va a haber de todo”.

Finalmente, Mirta resaltó el valor cultural y social de esta celebración, “el Jueves de Comadres significa mucho, nosotras nos divertimos mucho, ya que preparamos las comidas y a la vez bailamos y celebramos. Esperamos que venga mucha gente a disfrutar un día muy lindo, porque la van a pasar en familia, pueden traer el mate, va a haber cosas dulces como buñuelos, api, y coplas para cantar”.